MIAMI (ANP/AFP) - Lionel Messi had een rode kaart moeten krijgen voor een ingooi in het gezicht van zijn tegenstander. Dat vond coach Laurent Courtois van Columbus Crew na de 3-0-zege op Inter Miami, de ploeg van Messi. "Iedereen weet dat hij meer verdiende dan een gele kaart. Het is gewoon heel triest", zei Courtois in de persconferentie na afloop van het duel uit de eerste ronde van de play-offs.

Het incident gebeurde op slag van rust, toen het thuisspelende Miami met 1-0 achterstond. De licht gefrustreerde Messi wierp de bal bij een inworp opzichtig in het gezicht van Gonzalo Tapia, de man die in de negende minuut had gescoord uit een strafschop. De scheidsrechter gaf de Argentijnse sterspeler de gele kaart. Hij verdedigde zijn beslissing na afloop door te stellen dat Messi de bal met 'verwaarloosbare kracht' had gegooid.

Miami, de titelverdediger in de Major League Soccer, kreeg in de tweede helft nog twee doelpunten tegen. Tapia scoorde nog een keer en Taha Habroune schoot raak voor Columbus Crew.