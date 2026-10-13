SÃO PAULO (ANP) - Clarence Seedorf geeft woensdag zijn eerste training bij Corinthians, de Braziliaanse voetbalclub die de oud-international van Oranje heeft aangesteld als nieuwe hoofdtrainer. Hij geeft die dag ook zijn eerste persconferentie, meldt de club uit São Paulo.

Corinthians maakte ook bekend dat de Spanjaard Pablo López Vidal zal fungeren als assistent van Seedorf. Vidal heeft eerder met Seedorf samengewerkt bij Deportivo La Coruña en de nationale ploeg van Kameroen.

De 50-jarige Seedorf speelde 87 keer voor het Nederlands elftal en trainde na zijn carrière AC Milan, het Chinese Shenzhen FC, Deportivo La Coruña en het nationale team van Kameroen. Hij zit sinds juni 2023 ook in de raad van commissarissen van de KNVB. De KNVB beraadt zich erover of Seedorf kan aanblijven in zijn functie bij de voetbalbond.

Bij Corinthians speelt Memphis Depay, de topscorer aller tijden van het Nederlands elftal.