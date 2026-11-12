ZEIST (ANP) - Het Nederlands elftal weet volgens bondscoach Xavi Hernández vrijdagavond waar het staat als Griekenland op bezoek is geweest voor het voorlaatste groepsduel in de Nations League. "We zijn klaar voor die wedstrijd", zei de Spanjaard op een persconferentie in Zeist. "Het wordt een heel grote test voor ons."

Oranje is volop in de race voor een plek in de kwartfinales van de Nations League, het toernooi dat sinds het najaar van 2018 bestaat omdat veel fans waren uitgekeken op nietszeggende oefenduels. Nederland en Griekenland leiden de poule met 11 punten, gevolgd door Duitsland, dat het Nederlands elftal maandag ontvangt in Berlijn. De beste twee ploegen kwalificeren zich voor de kwartfinales.

Nederland bleef in de uitwedstrijd tegen Griekenland steken op een gelijkspel (2-2), na een bedroevende eerste helft en een goede tweede helft. "We waren na rust beter georganiseerd. We bleven beter in onze positie en zagen de ruimtes op het veld", zei Xavi, die deze interlandperiode geen beroep kan doen op de geblesseerde Virgil van Dijk en Brian Brobbey.