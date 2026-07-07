VANCOUVER (ANP/DPA) - Colombia moet het de rest van het WK voetbal stellen zonder aanvaller Jhon Córdoba. De 33-jarige speler van het Russische Krasnodar viel vorige week in de zestiende finale tegen Ghana al snel uit en is voorlopig niet inzetbaar, meldde bondscoach Néstor Lorenzo in aanloop naar de achtste finale tegen Zwitserland van dinsdag.

Córdoba werd in het met 1-0 gewonnen duel met Ghana na acht minuten gewisseld. In de wedstrijd ervoor tegen Portugal speelde de aanvaller een uur mee. Córdoba begon het toernooi als wisselspeler.

Verder meldde Lorenzo dat er een virus was rondgegaan onder de spelers, maar dat iedereen wel fit is voor het duel met Zwitserland in Vancouver.

Bij de Zwitsers is het meespelen van Johan Manzambi, Djibril Sow en Rubén Vargas twijfelachtig. Het drietal kon de afsluitende training niet voltooien. Manzambi scoorde al drie keer dit WK.