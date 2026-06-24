Colombia slaat laat toe tegen Congo en bereikt volgende ronde WK

GUADALAJARA (ANP) - Colombia heeft bij het wereldkampioenschap voetbal de knock-outfase bereikt. De Zuid-Amerikanen waren in Guadalajara in Mexico met 1-0 te sterk voor de Democratische Republiek Congo, dat het toernooi begon met een knap gelijkspel (1-1) tegen Portugal.

De zege kwam laat tot stand. Colombia was beter dan Congo en noteerde in de eerste helft liefst veertien doelpogingen. Rechtervleugelverdediger Daniel Muñoz scoorde, maar dat doelpunt ging niet door wegens buitenspel.

Ook na rust domineerden de Colombianen. Het was Muñoz die in de 76e minuut wel scoorde uit de zeventiende doelpoging. Aanvaller Luis Díaz van Bayern München was daarna nog twee keer trefzeker. Beide treffers werden afgekeurd, eerst voor een overtreding en daarna voor buitenspel.

Kwartfinale 2014

Colombia won eerder met 3-1 van Oezbekistan en strijdt de laatste speelronde met Portugal om de groepswinst. De Portugezen hebben 4 punten. Congo staat op 1 punt en hekkensluiter Oezbekistan is puntloos.

De beste prestatie van Colombia was op het WK van 2014, toen Brazilië in de kwartfinale met 2-1 te sterk was.