Crystal Palace haalt Franse succescoach Sage als nieuwe trainer

LONDEN (ANP) - De Engelse voetbalclub Crystal Palace heeft Pierre Sage vastgelegd als nieuwe trainer. De 47-jarige Fransman tekent een contract voor drie jaar bij de winnaar van de Conference League. Hij is de opvolger van Oliver Glasner, die in januari al bekendmaakte dat hij Crystal Palace zou verlaten in de zomer.

Sage komt over van het Franse RC Lens. Hij eindigde afgelopen seizoen met de club op de tweede plaats in Frankrijk, veroverde de Franse beker en werd uitgeroepen tot trainer van het jaar in de Ligue 1.

Crystal Palace eindigde afgelopen seizoen op de vijftiende plaats in Engeland. Vorig jaar won de club onder Glasner de FA Cup en de Community Shield, de Engelse Supercup.