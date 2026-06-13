BOCA RATON (ANP) - Het nationale voetbalelftal van Curaçao reist met een volledig fitte selectie naar Houston. Alle 26 spelers kwamen op zaterdag in actie tijdens de laatste training van de ploeg van bondscoach Dick Advocaat in aanloop naar de eerste groepswedstrijd tegen Duitsland. "Iedereen is fit, iedereen is in staat om te spelen", aldus de woordvoerder van de ploeg tegen het ANP.

Curaçao werkte de laatste training af op het complex van de Florida Atlantic University in Boca Raton. Het was er vroeg op de dag zeer warm. Na afloop brachten koelvesten verlichting voor de voetballers van het kleinste FIFA-land ooit dat deelneemt aan het WK. Dat vindt plaats in de Verenigde Staten, Canada en Mexico.

Curaçao kijkt uit naar het eerste optreden op het WK onder de oudste bondscoach van het toernooi. Nadat de ploeg is aangekomen in Houston, zal de selectie het veld verkennen in het stadion. Aan het begin van de avond zullen Advocaat en aanvoerder Leandro Bacuna de media te woord staan.

Stadion

De wedstrijd tegen de Duitsers wordt gespeeld in het Houston Stadium, normaal gesproken de thuishaven van de Houston Texans (American football). Er is plaats voor 68.000 toeschouwers in het stadion, dat is voorzien van een dak en airconditioning.

The Blue Wave, zoals het elftal in de volksmond heet, is ingedeeld in groep E. Curaçao komt verder nog in actie in Kansas City tegen Ecuador en tegen Ivoorkust in Philadelphia. Advocaat heeft als doel om minimaal de groepsfase door te komen.