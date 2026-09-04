ALMELO (ANP) - De Graafschap 'boycot' de uitwedstrijd met Heracles Almelo van vrijdagavond vanwege de op het laatste moment gewijzigde vervoersregeling. Dat laat de Achterhoekse club vrijdagochtend op de eigen site weten. De club neemt geen uitsupporters mee, en buiten het elftal en de stafleden ook geen officiële vertegenwoordiging.

De Graafschap spreekt van "grote teleurstelling, verontwaardiging, onbegrip en zelfs boosheid" nadat ze van de gemeente Almelo te horen hadden gekregen dat een zogeheten 'buscombi' verplicht werd gesteld. Dat betekent dat uitsupporters niet op eigen gelegenheid naar het stadion van Heracles mogen reizen. Aanleiding zou volgens beide clubs "het mogelijke bestaan van een vechtafspraak tussen de harde kernen van beide clubs" zijn geweest.

Heracles laat weten met teleurstelling kennis te hebben genomen van de besluitvorming van de gemeente Almelo.

De aftrap van de wedstrijd in de eerste divisie is om 20.00 uur.