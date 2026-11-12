ZEIST (ANP) - Frenkie de Jong draagt vrijdag de aanvoerdersband van het Nederlands elftal in het thuisduel met Griekenland in de Nations League. Hij vervangt Virgil van Dijk, die onvoldoende fit is.

De Jong stond nooit eerder als aanvoerder aan de aftrap van Oranje. Van Dijk speelde honderd interlands en was 84 keer de aanvoerder van de nationale ploeg. Xavi Hernández bevestigde zijn keuze voor de 29-jarige middenvelder van FC Barcelona op een persconferentie in Zeist. "Frenkie is onze eerste aanvoerder, dan Denzel Dumfries en dan Cody Gakpo", zei de Spaanse opvolger van Ronald Koeman.

De Jong wilde dinsdag nog niet zeggen of hij in de komende interlands Van Dijk vervangt als aanvoerder. "Dat is aan de bondscoach, maar ik zou die rol in ieder geval anders invullen", zei hij. "Virgil hoor je er altijd bovenuit. Als ik de band draag, kan ik vooral een voorbeeld zijn voor anderen in gedrag en in hoe professioneel ik ben. Ik heb Lionel Messi als aanvoerder meegemaakt, die verhief helemaal nooit zijn stem maar was wel onze baas. Laten we zeggen dat ik met de band om tussen Messi en Virgil in zou zitten."