Depay met Corinthians uit Copa Libertadores na gemiste strafschop

SAO PAULO (ANP) - Memphis Depay is met zijn Braziliaanse club Corinthians uitgeschakeld in de kwartfinales van de Copa Libertadores, de Zuid-Amerikaanse Champions League. De 32-jarige spits van het Nederlands elftal miste in het thuisduel met het Argentijnse Estudiantes in de elfde minuut van de blessuretijd een strafschop, waardoor Corinthians geen verlenging afdwong: 0-1. De Argentijn Alexis Castro maakte in de 87e minuut het enige doelpunt, wat genoeg was na de 1-1 uit het heenduel.

Depay schoot zijn strafschop hoog over. Daarna trok hij vol ongeloof zijn shirt over zijn hoofd.

Depay verlengde vorige maand zijn contract bij Corinthians. Eerst leek hij door geldproblemen bij de club te moeten vertrekken, maar hij bleef alsnog.