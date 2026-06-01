ZEIST (ANP) - Memphis Depay heeft bondscoach Ronald Koeman bij de start van de voorbereiding op het wereldkampioenschap gerustgesteld. "Ik ben fit", vertelde de 32-jarige aanvaller van Corinthians maandag aan de verzamelde media in Zeist.

Depay raakte eind maart geblesseerd aan een bovenbeen. Hij maakte afgelopen week zijn rentree. De spits speelde een half uur mee tegen Atlético Mineiro en kwam in de eerste helft in actie tegen Platense. "Ik had wel langer kunnen spelen, maar mijn trainer zei: ik wil dat je naar het WK gaat. Dus ik ga geen risico's met je nemen."

De oud-PSV'er, die met 55 doelpunten topscorer aller tijden van Oranje is, baalt dat hij langer dan nodig aan de kant stond met zijn blessure. "Het had twee tot vier weken moeten duren, maar in de revalidatie is iets fout gegaan. Dat is frustrerend. Ik wil er nu een streep onder zetten. Ik ben fit en heb bovendien in Brazilië pas een halve competitie gespeeld en de internationals in Europa een heel seizoen. Ik ben dus niet helemaal uitgeput."