Doelman Neuer stopt na WK écht bij Duits elftal

WINSTON-SALEM (ANP/RTR) - Manuel Neuer stopt na het wereldkampioenschap voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico bij het Duitse nationale elftal. Dat zei de 40-jarige doelman van Bayern München donderdag op een persconferentie.

"Voor mij is het duidelijk dat dit mijn laatste toernooi is", zei Neuer. "Ik ben niet van plan om er over twee jaar bij te zijn voor het volgende EK."

Neuer stopte al na het EK van 2024 maar keerde voor dit toernooi terug bij Die Mannschaft. In de eerste wedstrijd tegen Curaçao (7-1) stond hij onder de lat. In de resterende groepswedstrijden treft Duitsland Ivoorkust en Ecuador.