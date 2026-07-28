Doelman Scherpen naar gepromoveerd Ipswich Town

IPSWICH (ANP) - Kjell Scherpen keept komend seizoen in de Premier League. Het gepromoveerde Ipswich Town neemt de 26-jarige Nederlander over van de Belgische club Union. Scherpen ondertekent een contract voor vier jaar.

"Dit is een geweldige kans om mijn kwaliteiten te laten zien en mezelf te bewijzen in de beste competitie ter wereld", reageert Scherpen op de website van Ipswich Town.

Scherpen maakte vorig jaar zomer de overstap van Brighton & Hove Albion naar Union, waar hij nog een contract voor twee jaar had. Brighton verhuurde de voormalig jeugdinternational aan Oostende, Vitesse en Sturm Graz. Scherpen begon zijn loopbaan bij FC Emmen en speelde ook voor Ajax.