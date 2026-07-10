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Doelman Schoonderwaldt definitief van Sparta naar VVV-Venlo

10 jul , 11:51Voetbal
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ROTTERDAM (ANP) - Doelman Youri Schoonderwaldt gaat definitief van Sparta Rotterdam naar VVV-Venlo. De 26-jarige keeper speelde vorig seizoen al op huurbasis voor de club uit de Keuken Kampioen Divisie, waar hij eerste doelman was. Hij tekende voor twee seizoenen in Venlo.
"Vanaf het eerste moment heb ik me hier enorm welkom gevoeld", zei Schoonderwaldt op de site van VVV. "Ik heb een mooi seizoen beleefd en voelde veel vertrouwen vanuit de club, de staf, mijn ploeggenoten en de supporters. Dat ik nu definitief terugkeer, voelt dan ook heel goed."
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