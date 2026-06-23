Duel tussen Frankrijk en Irak hervat, fans terug in stadion

PHILADELPHIA (ANP) - De voetballers van Frankrijk en Irak zijn ongeveer twee uur later aan de tweede helft van hun wedstrijd op het WK begonnen. Tijdens de rust van het duel in Philadelphia bliksemde het binnen een straal van 13 kilometer rond het stadion. Dat was voor de lokale autoriteiten reden in te grijpen.

De tweede helft werd uitgesteld en toeschouwers op onoverdekte tribunes moesten de tribunes verlaten. Zij volgden de aanwijzingen van de stewards gedisciplineerd op en verlieten tijdelijk het stadion, dat geen dak heeft. Inmiddels is het gestopt met onweren en zijn de meeste fans weer teruggekeerd op hun stoel. De scheidsrechter heeft voor het begin van de tweede helft gefloten, nadat de spelers in de stromende regen een warming-up afwerkten.

Frankrijk staat met 1-0 voor. Kylian Mbappé scoorde in de veertiende minuut van zijn honderdste interland voor de 59e keer voor de Fransen. Hij is topscorer aller tijden van zijn nationale ploeg en heeft nu vijftien doelpunten gemaakt op een WK. Lionel Messi trof voor de zeventiende en achttiende keer doel op een WK in het duel van Argentinië met Oostenrijk (2-0).

Halverwege de eerste helft ging het hard regenen en in de rust onweerde het in de buurt van het stadion. WK-wedstrijden in de Verenigde Staten kunnen te maken krijgen met langdurige vertragingen, omdat de FIFA zich moet houden aan lokale veiligheidsvoorschriften met betrekking tot bliksem. Dat bleek vorig jaar ook tijdens het WK voor clubs.

Het spel mag pas worden hervat als er gedurende 30 minuten geen nieuwe blikseminslag is geweest. Bij elke nieuwe waarneming van bliksem gaat de tijd opnieuw in, waardoor de vertraging kan oplopen tot meerdere uren als het onweer aanhoudt.

De FIFA hanteert geen vaste tijdslimiet waarna een wedstrijd definitief moet worden gestaakt. Elke situatie wordt afzonderlijk beoordeeld.