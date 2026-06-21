Duitsland naar knock-outfase WK voetbal na late zege op Ivoorkust

TORONTO (ANP) - Duitsland is in het tweede WK-duel tegen Ivoorkust aan puntenverlies ontsnapt en is zeker van een plek in de knock-outfase. De ploeg van bondscoach Julian Nagelsmann kwam in het Toronto Stadium terug van een achterstand en won dankzij twee treffers van invaller Deniz Undav, die diep in blessuretijd het winnende doelpunt maakte: 2-1.

Beide landen wonnen eerder hun eerste WK-duel. Duitsland was met 7-1 te sterk voor de kleinste deelnemer ooit op een WK voetbal, Curaçao. Ivoorkust verraste met een 1-0-overwinning op Ecuador en maakt ook nog kans op een plek in de tweede ronde.

In de openingsfase waren de beste kansen voor Duitsland, dat in dezelfde formatie startte als tegen Curaçao. Na zo'n twintig minuten dachten de Duitsers op voorsprong te komen. In een poging om een hoge bal te vangen, werkte keeper Yahia Fofana de bal in eigen doel. Het doelpunt werd afgekeurd door de scheidsrechter, die oordeelde dat het inkomen van Aleksandar Pavlović op de Ivoriaanse doelman te stevig was. Ivoorkust wist wel de score te openen. Franck Kessié werkte na dertig minuten een rebound binnen, nadat Amad Diallo in eerste instantie de bal niet goed raakte: 0-1. De Afrikanen gingen met een voorsprong de rust in.

Bij de hervatting bleef de geblesseerde verdediger Nico Schlotterbeck in de Duitse kleedkamer achter. Hij werd vervangen door Antonio Rüdiger. Ivoorkust kreeg in de omschakeling na Duits balverlies grote kansen, maar maakte ze niet af. Nagelsmann greep na een uur in met een driedubbele wissel. Deniz Undav, Nadiem Amiri en Jamie Leweling vervingen Jamal Musiala, Pavlović en de onzichtbare Leroy Sané. Invaller Undav tekende niet veel later voor de gelijkmaker: 1-1. In de 94e minuut was de 29-jarige aanvaller van VfB Stuttgart opnieuw trefzeker en stelde de winst voor Die Mannschaft in het tweede duel in groep E veilig.