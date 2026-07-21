Duizenden fans bij terugkeer WK-finalist Argentinië, geen Messi

BUENOS AIRES (ANP/AFP) - Het Argentijnse voetbalelftal is na het verliezen van de WK-finale tegen Spanje feestelijk onthaald bij terugkomst in eigen land. Duizenden fans trotseerden de kou en regen in hoofdstad Buenos Aires om de onttroonde wereldkampioen te verwelkomen en bedanken. Lionel Messi zat niet in het vliegtuig. Hij reisde vanuit New Jersey naar Miami, waar hij woont.

De opkomst valt in het niet bij vier jaar geleden, toen miljoenen mensen de straat opgingen om de in Qatar behaalde wereldtitel te vieren. Toch werd er ook nu gedanst en gezongen in de straten en werd er vuurwerk afgestoken.

Bondscoach Lionel Scaloni en de rest van het team werden buiten het vliegtuig opgewacht met een rode loper. Vervolgens stapten ze in een bus en zwaaiden ze naar de uitzinnige menigte langs de route.