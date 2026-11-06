ZEIST (ANP) - Bondscoach Michael Reiziger heeft Ajacied Aaron Bouwman en Feyenoorder Jerayno Schaken voor het eerst opgeroepen voor Jong Oranje. Ze maken deel uit van de selectie die in een tweeluik tegen Denemarken deelname aan het EK van 2027 moet afdwingen.

Reiziger kon geen beroep doen op AZ-speler Ayoub Oufkir. De 20-jarige aanvaller maakte in oktober nog zijn debuut in Jong Oranje, maar is nu opgeroepen voor het Marokkaanse elftal.

Jong Oranje speelt op 13 november in het Vejle Stadion in Denemarken de uitwedstrijd in de EK-playoff. Vier dagen later volgt de beslissende return in het Yanmar Hanasaka Stadion in Almere. Het EK van 2027 wordt gezamenlijk georganiseerd door Albanië en Servië.