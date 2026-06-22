Egypte verslaat Nieuw-Zeeland na rust en boekt eerste zege op WK

VANCOUVER (ANP) - Egypte heeft op het wereldkampioenschap voetbal de leiding genomen in groep G. Het elftal van bondscoach Hossam Hassan knokte zich in Vancouver tegen Nieuw-Zeeland na rust terug van een achterstand en won met 3-1. Voor Egypte was het de eerste zege ooit op een WK.

Nieuw-Zeeland kwam na een kwartier spelen op voorsprong. Finn Surman kopte uit een hoekschop van Tim Payne raak.

Egypte draaide het duel na rust om. Mostafa Ziko scoorde in de 58e minuut met zijn hoofd. Halverwege de tweede helft bracht sterspeler Mohamed Salah, na een combinatie met Ziko, de Egyptenaren aan de leiding. Invaller Trézéguet bepaalde in de 82e minuut de eindstand. Ook hij had succes met een kopbal uit een corner.

België speelde zondag gelijk tegen Iran: 0-0.

Egypte leidt na twee speelronden in groep G met 4 punten. Iran en België hebben 2 punten en Nieuw-Zeeland staat op 1 punt.

Zaterdag om 05.00 uur (Nederlandse tijd) neemt België het op tegen Nieuw-Zeeland en speelt Egypte tegen Iran. De eerste twee landen plaatsen zich voor de volgende ronde, net als de acht van de twaalf beste nummers 3.