MIAMI (ANP/RTR) - De Engelse verdediger Jarell Quansah is door de FIFA voor twee wedstrijden geschorst nadat hij rood kreeg in de achtste finale op het WK voetbal tegen Mexico. Hij moet de straf direct uitzitten, wat betekent dat hij de kwartfinale tegen Noorwegen en een eventuele halve finale tegen Argentinië of Zwitserland mist.

Quansah werd na ingrijpen van de videoscheidsrechter van het veld gestuurd in de gewonnen wedstrijd tegen Mexico in Mexico-Stad (3-2) vanwege een sliding met gestrekt been.

Eerder dit WK besloot de FIFA, na bemoeienis van het Witte Huis, de schorsing van de Amerikaanse aanvaller Folarin Balogun op te schorten. Daardoor mocht Balogun meedoen in de achtste finale tegen België, die de Verenigde Staten verloren met 4-1.

Een Engels parlementslid had nog geprobeerd de schorsing van Quansah uit te laten stellen. Hij stelde dat de regels gelijk moesten worden toegepast op alle deelnemende landen.