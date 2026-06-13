KANSAS CITY (ANP/RTR) - Het Engelse voetbalelftal is slachtoffer geworden van diefstal. Bij het team is materiaal voor de trainingen gestolen uit een transportbus.

De diefstal vond plaats terwijl het materiaal werd vervoerd van Florida naar Swope Soccer Village, waar het Engelse team de trainingslocatie heeft. Er zouden onder meer ballen en schoenen zijn gestolen.

"We onderzoeken een mogelijke diefstal van materiaal uit een teambusje dat gearriveerd is en waarin spullen ontbreken", meldde de politie. "Het onderzoek loopt. Twee mogelijke betrokkenen zijn opgepakt."

Engeland speelt op 17 juni de eerste wedstrijd op het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico tegen Kroatië in Dallas Stadium.