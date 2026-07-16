Engelse media: Tuchel mag aanblijven na uitschakeling op WK

ATLANTA (ANP/DPA) - De Engelse bondscoach Thomas Tuchel mag aanblijven, ondanks de pijnlijke uitschakeling in de halve finale van het WK woensdag tegen Argentinië (1-2). Vooraanstaande Britse media als de BBC en The Times schrijven dat de 52-jarige Duitser nog het vertrouwen van de Engelse voetbalbond geniet. Tuchel verlengde begin dit jaar zijn contract tot en met het EK van 2028, dat in het Verenigd Koninkrijk en Ierland wordt gespeeld.

In de media klinkt ook kritiek op de verdedigende wissels van Tuchel om de 1-0-voorsprong te verdedigen. Argentinië drong Engeland steeds verder terug en scoorde in de slotfase twee keer, om zich voor de tweede keer op rij te plaatsen voor de WK-finale. Engeland had zijn eerste mondiale eindstrijd sinds 1966 kunnen spelen.

"We gaan verder met het contract tot het EK in eigen land", zei Tuchel na de uitschakeling. "Ik heb daar zin in, ook al is het nu moeilijk om zo ver vooruit te kijken."