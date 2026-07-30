Engelse verdediger Stones transfervrij naar Internazionale

MILAAN (ANP) - John Stones heeft voor twee jaar getekend bij Internazionale. De Engelse verdediger vertrekt bij Manchester City, waar hij een aflopend contract had.

De 32-jarige Engelse international speelde tien jaar voor City en won in die periode zes keer de Premier League, een keer de Champions League en zeven titels in de twee Engelse bekertoernooien. Met Engeland werd hij deze maand in de halve finale van het WK voetbal uitgeschakeld door Argentinië.

Bij Inter, de kampioen van Italië, vertrokken eerder deze zomer de Nederlandse verdedigers Denzel Dumfries (naar Real Madrid) en Stefan de Vrij (naar Panathinaikos).