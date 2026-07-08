KANSAS CITY (ANP) - De Engelse middenvelder Jordan Henderson is geopereerd aan de armblessure die hij heeft opgelopen na de gewonnen wedstrijd tegen Mexico in de achtste finales van het WK voetbal (3-2). Dat maakte de oud-Ajacied bekend op Instagram.

Henderson (36) plaatste een foto waarop hij te zien is in een ziekenhuisbed met zijn onderarm in het gips. "De operatie zit erop", schreef hij als onderschrift. "Nu klaarmaken voor de kraker op zaterdag." Henderson blijft bij de selectie als steun tijdens het restant van het toernooi. Engeland speelt zaterdag in de kwartfinales tegen Noorwegen in Miami.

De middenvelder, die geen speeltijd kreeg, raakte geblesseerd bij het vieren van de zege in Mexico-Stad in de Nederlandse nacht van zondag op maandag. Hij liep de blessure op toen hij in de feestvreugde over een reclamebord viel. "Het is een vrij ernstige blessure", zei bondscoach Thomas Tuchel later op de avond.