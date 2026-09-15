Europese Supercup volgend jaar in Johan Cruijff ArenA

THESSALONIKI (ANP) - De wedstrijd om de Europese Supercup is volgend jaar in de Johan Cruijff ArenA. Dat is besloten tijdens een vergadering van de Europese voetbalbond UEFA in Thessaloniki.

Het duel tussen de komende winnaars van de Champions League en Europa League, de twee belangrijkste toernooien voor Europese clubteams, is vastgesteld op woensdag 11 augustus.

De Europese Supercup wordt sinds 1973 georganiseerd. De wedstrijd vond nog niet eerder in Nederland plaats. Vorige maand won Paris Saint-Germain de Europese Supercup door Aston Villa in Salzburg met 2-1 te verslaan.