ROTTERDAM (ANP) - Het is nog onduidelijk hoe groot de schade aan het dak van De Kuip is nadat er dinsdagavond vuurwerk van buiten het stadion op werd geschoten. Een woordvoerder van de Rotterdamse club laat weten dat het extra onderzoek vergt om dit precies vast te stellen.

Volgens Feyenoord is er eveneens schade aan het veld ontstaan toen er vuurwerk tijdens het duel in de Champions League tegen Internazionale op de grasmat viel. De wedstrijd werd daardoor kortstondig stilgelegd.

Volgens Feyenoord is de politie bezig met een onderzoek naar het vuurwerkincident. De politie heeft inmiddels laten weten dat twee verdachten van het vuurwerkincident weer op vrije voeten zijn gesteld. Feyenoord laat aan het ANP weten aangifte te zullen doen. De club wil indien mogelijk de schade verhalen op de daders.