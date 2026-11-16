BARCELONA (ANP) - De blessure van Frenkie de Jong valt mee. FC Barcelona meldt dat de international van het Nederlands elftal een verrekking aan een spier bij zijn heup heeft, maar inzetbaar is in de wedstrijd tegen Villarreal van zondag.

De Jong verliet zaterdag de selectie van het Nederlands elftal nadat hij in de wedstrijd tegen Griekenland in de Nations League van een dag eerder een lichte blessure had opgelopen. De KNVB meldde dat uit voorzorg was besloten dat De Jong niet mee zou reizen naar Berlijn voor de wedstrijd tegen Duitsland.

FC Barcelona meldde ook dat Pau Cubarsí door een spierblessure onzeker is voor de wedstrijd tegen Villarreal.