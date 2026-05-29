FC Barcelona neemt Gordon over van Newcastle United

BARCELONA (ANP) - Anthony Gordon verlaat Newcastle United voor FC Barcelona. De kampioen van Spanje betaalt volgens veel media maximaal 80 miljoen euro voor de aanvaller die zijn handtekening onder een vijfjarig contract heeft gezet.

De 25-jarige Gordon speelde sinds 2023 voor Newcastle United, dat hem voor 50 miljoen euro overnam van Everton. De Engelsman speelde dit seizoen 46 wedstrijden en scoorde 17 keer. Vooral zijn statistieken in de Champions League, 10 goals en 2 assists in 12 wedstrijden, springen in het oog.

Barcelona was op zoek naar een aanvallende versterking omdat Robert Lewandowski is vertrokken.