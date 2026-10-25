FC Twente gaat AZ voorbij na overwinning in Alkmaar

ALKMAAR (ANP) - FC Twente heeft de tiende speelronde van de Eredivisie afgesloten met een overwinning op AZ en is de club uit Alkmaar daarmee voorbijgestoken op de ranglijst. In het AFAS Stadion in Alkmaar werd het 0-2. Twente staat nu vierde met 20 punten, evenveel als nummer 5 AZ en nummer 3 PSV. Feyenoord is de koploper met 24 punten.

Beide ploegen wonnen donderdag hun Europese duels. AZ won in de Europa League met 4-0 bij FC Ararat-Armenia in de Armeense hoofdstad Jerevan. FC Twente versloeg de Lincoln Red Imps in Gibraltar met 4-1 in de Conference League.