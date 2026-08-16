ENSCHEDE (ANP) - FC Twente heeft thuis tegen PEC Zwolle de eerste overwinning van het seizoen geboekt. De ploeg van trainer John van den Brom won met 3-1 en maakte in de tweede helft het verschil.

Beide clubs begonnen het seizoen met een nederlaag. PEC verloor thuis met 0-2 van Ajax, Twente ging onderuit bij sc Heerenveen (0-1). De Tukkers bereikten donderdag de play-offs voor een plek in het hoofdtoernooi van de Conference League na een dubbele ontmoeting met het Slowaakse FC DAC 1904. Komende week is FK Qarabağ uit Azerbeidzjan in de laatste voorronde de tegenstander.

Twente zocht in de openingsfase de aanval, maar in de 21e minuut kwam PEC op voorsprong. Elias Sørensen strafte een slechte aanname in het zestienmetergebied van Twente-verdediger Robin Pröpper af: 0-1. Middenvelder Daouda Weidmann zorgde met een schot uit de draai nog voor rust voor de gelijkmaker (1-1).

Na een klein uur kwam Twente via een eigen doelpunt van Dylan Mbayo voor het eerst op voorsprong. De Belgische aanvaller wilde wegwerken, maar jaagde de bal hoog in de goal achter zijn doelman Jasper Schendelaar. Daan Rots maakte op aangeven van Ramiz Zerrouki niet veel later de 3-1.