FC Twente wil thuis tegen Qarabağ goede uitgangspositie creëren

ENSCHEDE (ANP) - FC Twente-coach John van den Brom wil in eigen huis tegen Qarabağ FK in de Conference League een goede uitgangspositie bereiken voor het duel volgende week in Azerbeidzjan. "Ik denk dat wij zeker kans hebben. We moeten zorgen dat we ons spel spelen. We willen dominant zijn, de bal hebben en met de steun van ons publiek de tegenstander terugdringen", zei hij over de speelwijze donderdag.

Van den Brom speelde als coach van Lech Poznań eerder tegen Qarabağ en ook Twente trof de ploeg al eerder. "Ze hebben de laatste jaren hoger gespeeld dan de Conference League, dat zegt genoeg over de kwaliteiten van Qarabağ", zei de trainer. "Ze hebben veel individuele kwaliteiten, nu ook weer. Daar moeten we beducht voor zijn. Qarabağ is een team met Zuid-Europese en Zuid-Amerikaanse invloeden, zo spelen ze ook. Ze denken veel vanuit balbezit."

De wedstrijd van FC Twente tegen Qarabağ begint donderdag om 20.00 uur.