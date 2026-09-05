UTRECHT (ANP) - De competitiewedstrijd in de Eredivisie tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles is op zaterdagavond door scheidsrechter Martin van den Kerkhof definitief gestaakt.

Het duel werd in Utrecht na een uur spelen bij een stand van 0-3 voor de eerste keer stilgelegd, nadat er vanuit het vak met de fanatieke aanhang van FC Utrecht vuurwerk op het veld was gegooid.

Kort na de eerste hervatting maakte FC Utrecht de 1-3 en werd er opnieuw gestaakt nadat er bekers op het veld kwamen uit het vak van FC Utrecht. Daarna werd besloten het duel definitief te staken.

Het is de eerste keer dit seizoen dat een wedstrijd definitief gestaakt is. Twee weken geleden werd SC Cambuur - Feyenoord na een onderbreking na het gooien van vuurwerk wel uitgespeeld.