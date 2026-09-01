UTRECHT (ANP) - FC Utrecht heeft verdediger Jakov Medić aangetrokken. De 27-jarige Kroaat wordt voor één seizoen gehuurd van het Engelse Norwich City. Er is een koopoptie opgenomen in het contract.

Medić stond tussen 2023 en 2025 onder contract bij Ajax, dat hem in zijn tweede seizoen verhuurde aan VfL Bochum in Duitsland. Norwich City kocht hem vorige zomer voor 2 miljoen euro van de Amsterdammers.

"Ik ben erg blij en enthousiast over deze kans", zei Medić op de site van FC Utrecht. "Ik houd ervan om met het hart en passie te voetballen. Dat wil ik hier in Utrecht graag laten zien. Ik speelde hier ooit tegen FC Utrecht, maar zat toen op de bank. Toch kan ik me herinneren dat de supporters luidruchtig waren en dat de sfeer erg goed was."