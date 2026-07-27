FC Utrecht raakt aanvaller Rodríguez kwijt aan Deportivo Alavés

UTRECHT (ANP) - Miguel Rodríguez vertrekt na twee seizoenen bij FC Utrecht. De 23-jarige Spaanse buitenspeler keert terug naar zijn eigen land en gaat daar spelen voor Deportivo Alavés, dat afgelopen seizoen op het hoogste niveau als veertiende eindigde.

Rodríguez, die bij FC Utrecht nog een doorlopend contract had, kwam in de zomer van 2024 over van Celta de Vigo. In zijn eerste seizoen maakte hij in 22 competitiewedstrijden zeven doelpunten en gaf drie assists. Afgelopen maart liep Rodríguez een zware knieblessure op, waardoor hij de laatste maanden van het seizoen niet meer mee kon doen.

"Miguel kwam naar Utrecht met een missie: hij wilde speelminuten maken, belangrijk zijn en zich in de kijker spelen in Spanje. Dat is hem gelukt", vertelt Jordy Zuidam, technisch directeur van FC Utrecht. "Hij heeft met zijn doelpunten, met name in Europa tegen FC Porto en Real Betis, een blijvende indruk achtergelaten. We zijn blij dat hij deze stap kan maken en blijven hem zeker volgen."