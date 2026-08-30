FC Utrecht verhuurt aanvaller Min aan Arminia Bielefeld

UTRECHT (ANP) - David Min vertrekt bij FC Utrecht. De 27-jarige spits wordt voor één seizoen verhuurd aan Arminia Bielefeld, dat in Duitsland op het tweede niveau speelt. Arminia Bielefeld kan Min na de verhuurperiode definitief overnemen.

Min maakte twee jaar geleden de overstap van RKC Waalwijk naar FC Utrecht. In 65 wedstrijden maakte hij tien doelpunten voor Utrecht. Min was dit seizoen tweede spits achter Artem Stepanov en na de komst van Sem van Duijn, die door FC Utrecht van AZ wordt gehuurd, heeft hij nog minder kans op speelminuten.

"David heeft zich altijd geweldig opgesteld, maar hij is inmiddels 27 jaar en wil wekelijks spelen. Een verhuurperiode aan Arminia Bielefeld is daarom een mooie kans", zegt Jordy Zuidam, technisch directeur van FC Utrecht.