PORTO (ANP/AFP) - De Portugese international Bruno Fernandes heeft gezegd dat teamgenoot Cristiano Ronaldo voor altijd het grootste symbool van het Portugese nationale team is. De voetballer van Manchester United riep een dag voor de Nations League-wedstrijd tegen Noorwegen op tot eenheid, na tumultueuze dagen na het weglopen van Ronaldo uit de selectie.

"Over Ronaldo, ik had een gesprek met hem en heb hem gezegd dat, wat er ook gebeurt, Cristiano Ronaldo altijd het grootste symbool van ons nationale elftal, ons voetbal en ons land zal zijn. Niet alleen voor wat hij in Portugal heeft gedaan, maar in de hele wereld", aldus Fernandes. "Hij heeft niet alleen een plek tussen de beste voetballers ooit, maar ook in de harten van alle Portugezen. Het belangrijkste is dat we ophouden met verdeeldheid zaaien."

Ronaldo vertrok afgelopen woensdag, een dag voor het duel met Denemarken, uit het Portugese kamp. Dat gebeurde na de persconferentie van bondscoach Jorge Jesus, waarin hij te horen had gekregen dat hij op de bank zou beginnen.