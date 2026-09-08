BARCELONA (ANP) - Anis Hadj Moussa begint woensdag met Feyenoord aan de uitwedstrijd tegen FC Barcelona in de Champions League. "We willen met een zo sterk mogelijk team spelen", zei trainer Giovanni van Bronckhorst op een persconferentie in Camp Nou. "Voor hem is dit geen mooiere wedstrijd om zijn voeten te laten spreken."

De 24-jarige rechtsbuiten had zijn zinnen gezet op een lucratieve transfer naar Al-Ittihad, dat bijna 40 miljoen euro voor hem overhad. Feyenoord en de club uit Saudi-Arabië bereikten echter geen overeenstemming over de betalingsvoorwaarden.

Van Bronckhorst liet Hadj Moussa zaterdag buiten zijn selectie voor de gewonnen uitwedstrijd tegen NEC (1-3). De vleugelspeler meldde zich op de dag van de wedstrijd twee keer te laat, onder meer voor een bespreking.

Keuzes

"Hij maakte een aantal keuzes die in mijn ogen niet konden", zei Van Bronckhorst. "Daarom heb ik hem niet meegenomen naar het stadion. We hebben zondag met elkaar gesproken en er een streep onder gezet. Hij blijft een speler die het verschil voor ons kan maken. Ik vind het ook belangrijk dat hij onze spelersgroep heeft toegesproken. Dat was het enige wat hij kon doen om weer bij ons te spelen. Nu moeten we alles achter ons laten en kijken naar de wedstrijd tegen Barcelona."

Reiss Nelson mist het uitduel met Barcelona. "Hij heeft zijn werkvergunning binnen", zei Van Bronckhorst over de van Arsenal gehuurde linksbuiten. "Hij heeft echter nog een conditionele achterstand. Komend weekeinde is hij er tegen PEC Zwolle ook niet bij. Een week later tegen FC Utrecht misschien wel."