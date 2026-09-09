Feyenoord begint met López tegen FC Barcelona

BARCELONA (ANP) - Javi López begint om 18.45 uur met Feyenoord aan de uitwedstrijd tegen FC Barcelona. Het lijkt erop dat de Spanjaard een rol op de linkerflank krijgt. Hij kan als vijfde verdediger spelen, maar ook als linksbuiten in actie komen.

Anis Hadj Moussa en Nacho Ferri zijn de aanvallers van Feyenoord. Trainer Giovanni van Bronckhorst heeft Hadj Moussa weer in genade aangenomen. Hij zette de international van Algerije uit zijn selectie voor het uitduel met NEC. De dribbelaar kwam twee keer te laat uit onvrede over een mislukte transfer naar Al-Ittihad, dat bijna 40 miljoen euro voor hem overhad.

Luciano Valente, Charles Vanhoutte en Gjivai Zechiël zijn de middenvelders van Feyenoord. Doelman Tjark Ernst leidt een defensie met Givairo Read, Jeremiah St. Juste, Tsuyoshi Watanabe en Mika Mármol.

Opstelling Feyenoord: Ernst; Read, St. Juste, Watanabe, Mármol; Zechiël, Vanhoutte en Valente; Hadj Moussa, Ferri en López.