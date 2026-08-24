Feyenoord gaat vuurwerkgeweld grondig onderzoeken

ROTTERDAM (ANP) - Feyenoord is "grondig" aan het onderzoeken hoe het zondag zo "uit de hand heeft kunnen lopen" in het uitvak bij de wedstrijd tussen SC Cambuur en Feyenoord. Volgens SC Cambuur raakten zeven mensen gewond toen er vuurwerk naar tribunes met aanhangers van de thuisclub werd gegooid.

Feyenoord denkt zeker tot vrijdag nodig te hebben om beelden te bestuderen om een compleet overzicht te krijgen wat er zich heeft afgespeeld.

Volgens een woordvoerder van Feyenoord wordt er bekeken of daders kunnen worden geïdentificeerd.