Feyenoord geeft zwak PEC Zwolle afstraffing: 0-7

ZWOLLE (ANP) - Feyenoord heeft de bittere smaak van de grote nederlaag tegen FC Barcelona in de Champions League (1-5) weggespoeld met een ruime uitzege op PEC Zwolle. De ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst speelde het zwakke PEC zoek en won met 7-0. Een evenaring van de grootste uitzege ooit van de club (0-8) was zelfs in beeld. Voor PEC Zwolle was het de grootste nederlaag ooit in de Eredivisie.

De Rotterdammers klommen naar de tweede plaats in de Eredivisie en verkleinden de achterstand op koploper AZ tot 2 punten. PEC zakte naar de zestiende plaats.

Verdediger Simon Graves van PEC bezorgde Feyenoord met een eigen doelpunt de eerste goal. Daarna scoorden Nacho Ferri en Gjivai Zechiël voor rust. In de tweede helft denderde Feyenoord door met doelpunten van Ferri, Anis Hadj Moussa (2x) en Jivayno Zinhagel.

Supporters van Feyenoord waren niet aanwezig in Zwolle. De Rotterdamse club besloot geen fans mee te nemen na het vuurwerkgeweld in de uitwedstrijd bij Cambuur.