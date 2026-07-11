ROTTERDAM (ANP) - Feyenoord heeft in De Kuip een oefenwedstrijd gewonnen van Club Brugge. De kampioen van België kwam na rust op voorsprong, maar dankzij kopdoelpunten van Shaqueel van Persie en debutant Mika Mármol boog de ploeg van de teruggekeerde trainer Giovanni van Bronckhorst dat om. Tobias van den Elshout bepaalde de eindstand op 3-1.

Bij de eerste twee treffers van Feyenoord was Sem Steijn de aangever. De eerste viel uit een hoekschop, de tweede uit een vrije trap. Aan de 3-1 van Van den Elshout ging geblunder in de verdediging van Club Brugge vooraf.

Feyenoord won vorige week al met 6-0 bij FC Dordrecht. De club begint het Eredivisieseizoen op 9 augustus tegen stadgenoot Sparta Rotterdam.