Feyenoord wint in voorbereiding ook van Rayo Vallecano

ROTTERDAM (ANP) - Feyenoord is nog altijd ongeslagen tijdens de voorbereiding op het nieuwe seizoen. De ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst won in De Kuip met 2-1 van het Spaanse Rayo Vallecano.

Het eerste deel van de wedstrijd tegen Vallecano duurde negentig minuten, waarna nog een verlenging van een halfuur volgde. De Rotterdammers wonnen eerder oefenduels met FC Dordrecht (0-6), Club Brugge (3-1) en Charleroi (3-1).

Bij Feyenoord speelde de van Hertha BSC overgenomen doelman Tjark Ernst zijn eerste wedstrijd voor de club. Hij is de mogelijke vervanger van de vertrokken eerste keeper en aanvoerder Timon Wellenreuther. Givairo Read droeg de aanvoerdersband tegen Vallecano.

Shaqueel van Persie tekende na ruim een kwartier voor de 1-0 van Feyenoord. De aanvaller schoot hard raak van buiten het strafschopgebied. Álvaro García bracht Vallecano vlak voor rust weer langszij. In de verlenging maakte Tobias van den Elshout het winnende doelpunt.