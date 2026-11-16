ALGIERS (ANP) - Feyenoord-aanvaller Anis Hadj Moussa is door een blessure afgehaakt bij het Algerijns voetbalelftal. De voetballer mist daardoor de uitwedstrijd van Algerije tegen Togo.

De Algerijnse voetbalbond meldt dat Hadj Moussa de enkelblessure had opgelopen in de eerste wedstrijd tegen Togo. Algerije won die wedstrijd met 1-0 door een treffer van Ramy Bensebaini na een assist van Hadj Moussa. Hoe ernstig de blessure van de Feyenoorder is, meldde de bond niet.

Feyenoord hervat de competitie na de interlandbreak met de derby thuis tegen Excelsior. Een week later staat op 29 november in De Kuip de Klassieker tegen Ajax op het programma.