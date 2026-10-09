ROTTERDAM (ANP) - Trainer Giovanni van Bronckhorst van Feyenoord kan zaterdag voor het thuisduel met AZ weer beschikken over Anis Hadj Moussa. De aanvaller liep vorige week bij een interland van Algerije tegen Zambia een lichte blessure op.

"Hadj Moussa is inzetbaar", zei Van Bronckhorst vrijdag tijdens de persconferentie voor de wedstrijd tegen AZ. "Hij heeft uiteindelijk goed getraind en is ook beschikbaar voor morgen."

De Japanner Tsuyoshi Watanabe, die eveneens naar Rotterdam terugkeerde met fysieke klachten, is nog onzeker voor het duel met AZ. "We moeten even bekijken of de wedstrijd van zaterdag iets te vroeg komt. Dat moeten we nog even afwachten."