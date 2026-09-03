ZÜRICH (ANP) - Clubs hebben een recordbedrag uitgegeven op de transfermarkt. Dat concludeert wereldvoetbalbond FIFA na het sluiten van de transfermarkt voor veel landen.

De FIFA registreerde in totaal meer dan 1250 transfers voor een recordbedrag van 8,4 miljard euro. Engelse clubs gaven met 2,6 miljard euro het meest uit op de transfermarkt, gevolgd door Italiaanse clubs (944 miljoen euro) en Spaanse teams (809 miljoen euro). Franse clubs verkochten voor het hoogste bedrag aan spelers (1,4 miljard euro), gevolgd door Engelse ploegen (1,2 miljard euro). De KNVB komt nog met cijfers over de transfers die Nederlandse clubs sloten.

Ook in het vrouwenvoetbal zijn records gebroken in deze transferperiode. De uitgaven van clubs voor voetbalsters zijn met bijna 25 miljoen euro verdubbeld vergeleken met de periode vorig jaar. In totaal wisselden ruim 1400 speelsters van club. Engelse clubs gaven met bijna 7 miljoen euro het meest uit aan nieuwe voetbalsters.