FIFA gaat door met investeringsplan en slaat terug naar critici

ZÜRICH (ANP/AFP) - Wereldvoetbalbond FIFA heeft ondanks het felle verzet van onder meer de UEFA verklaard door te gaan met zijn commercialiseringsplan. De wereldvoetbalbond sloeg tevens terug naar de critici. "Niemand verkoopt het voetbal", schreef de FIFA in een verklaring. "Dit is iets waar de FIFA nooit op zou ingaan."

"We respecteren de publiekelijk geuite feedback en zorgen en bevestigen opnieuw onze inzet voor een open en democratisch consultatieproces", aldus de FIFA. "Ons geplande consultatieproces is verstoord door onjuiste mediaberichten. We zetten dit proces voort om ervoor te zorgen dat elke (lidorganisatie) haar stem op basis van feiten kan uitbrengen."