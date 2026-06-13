MEXICO-STAD (ANP/DPA) - Wereldvoetbalbond FIFA houdt vol dat de bezoekerscijfers bij het WK kloppen, ondanks beelden van lege stoeltjes tijdens de tweede wedstrijd van het WK tussen Zuid-Korea en Tsjechië in Mexico afgelopen donderdag.

FIFA meldde dat 44.985 supporters in het stadion van Guadalajara waren, dat een capaciteit heeft van 45.664. Dat zou een bezettingsgraad van 98,5 procent zijn.

FIFA gaf als verklaring dat veel fans er de voorkeur aan gaven om te staan op de ringen van het stadion in plaats van te zitten. "Officiële bezoekerscijfers geven het aantal tickets dat gescand is aan, meer dan de voor het oog bezette stoeltjes in het stadion."

Volgens de officiële cijfers zijn 29 wedstrijden uitverkocht en zijn voor 75 wedstrijden nog kaarten beschikbaar. De hoge prijzen hebben wereldwijd voor veel kritiek gezorgd. FIFA-voorzitter Gianni Infantino verdedigde die door te zeggen dat sommige tickets minder kosten dan voor andere Amerikaanse sportwedstrijden.