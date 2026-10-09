ZÜRICH (ANP) - Meer dan de helft van de spelers, coaches en officials die tijdens het WK voetbal werden gemonitord door de wereldbond FIFA, is doelwit geweest van discriminerende beledigingen op sociale media. Het betrof 812 van de 1606 gevolgde spelers, coaches en officials. Racisme sprong eruit als meest voorkomende vorm van onlinehaat, aldus de FIFA.

De mondiale bond presenteerde vrijdag de cijfers van zijn eigen 'social media protection service', een dag voor de mondiale dag van de mentale gezondheid (10 oktober). Want onlinehaat kan volgens de FIFA grote gevolgen hebben voor de mentale gezondheid van de mensen op wie de beledigingen zijn gericht.

De FIFA registreerde via zijn eigen monitoringssysteem meer dan 240.000 beledigende commentaren. De bond gaf 786 accounts door aan de politie voor nader onderzoek. De speler die het vaakst doelwit was, kreeg meer dan 10.000 beledigende berichten, waarvan 40 procent racistisch van aard. De FIFA meldde niet om welke speler het ging.