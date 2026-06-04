ZÜRICH (ANP) - De FIFA gaat bij het komende wereldkampioenschap voetbal de individuele prestaties van spelers meten en presenteren. Het systeem 'FIFA Power Rankings' is ontwikkeld door voetbalexperts die onder leiding staan van de Franse oud-trainer Arsène Wenger, hoofd voetbalontwikkeling bij de wereldvoetbalbond.

"Prestaties zullen niet langer alleen op basis van meningen worden beoordeeld. Met de nieuwe 'FIFA Power Rankings' wordt elke speler gemeten aan de hand van objectieve wedstrijdgegevens over aanvallend, creatief en verdedigend spel, waarmee een nieuwe wereldwijde standaard voor individuele prestaties in het voetbal wordt gezet", aldus Wenger in een persbericht van de FIFA.

De spelersklassementen worden gepubliceerd na de eerste speelronde - wanneer alle teams één wedstrijd hebben gespeeld - en worden vanaf dat moment na elke wedstrijd bijgewerkt. De gegevens worden uiterlijk vier uur na het laatste fluitsignaal van elke wedstrijd beschikbaar gesteld.