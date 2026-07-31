FIFA onderzoekt gevolgen uitbreiding WK naar 64 landen

ZÜRICH (ANP/RTR) - De FIFA onderzoekt de gevolgen van een uitbreiding van het WK voetbal van 48 naar 64 landen voor het eindtoernooi van 2030. Dat blijkt uit een document dat door persbureau Reuters is ingezien.

"De FIFA wil een onafhankelijke instantie aanstellen om te bepalen of en hoe een uitbreiding van het FIFA-wereldkampioenschap van 48 naar 64 deelnemende nationale teams - te beginnen bij de editie van 2030 - van invloed zou zijn op de opzet van het toernooi", aldus het document.

FIFA-voorzitter Gianni Infantino sprak tijdens het afgelopen WK al over een mogelijke uitbreiding naar 64 landen. "Dat gaan we na dit toernooi eens rustig onderzoeken", zei hij eerder deze maand. Het afgelopen WK was het eerste met 48 teams.

De FIFA kreeg de afgelopen dagen veel kritiek vanwege het voorstel om een deel van de commerciële rechten te verkopen, waaronder die voor het WK. De 55 bij de UEFA aangesloten bonden besloten alle competities van de FIFA te boycotten als de wereldvoetbalbond vasthoudt aan de plannen.